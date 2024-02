«Interessiert mich die Bohne»: Misereor-Fastenaktion

ARCHIV – Eine Broschüre des katholischen Hilfswerks Misereor liegt in einem Spendenkorb. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Diesmal in Rheinland-Pfalz: In Ludwigshafen wird dieses Jahr feierlich die Fastenaktion von Misereor eröffnet – dem größten katholischen Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit. «Interessiert mich die Bohne» heißt das Leitwort. Es gehe darum, der Welternährung mehr Wertschätzung entgegenzubringen, teilte das Bistum Speyer mit. Den Eröffnungsgottesdienst feiert Bischof Karl-Heinz Wiesemann am 18. Februar um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Ludwig in Ludwigshafen. Die ARD überträgt die Messe live.

Das Motto verweise darauf, dass Kaffeebohnen und Hülsenfrüchte in Kolumbien wichtige Handelsgüter und landestypische Grundnahrungsmittel seien, hieß es. In Deutschland werbe Misereor für nachhaltigen Konsum. Das Bewusstsein dafür, dass insbesondere die industrielle Landwirtschaft zu viele Ressourcen verbrauche, müsse geschärft werden.

Misereor wolle mit Bildungsarbeit und Aktionen in Deutschland und durch die Unterstützung der Partner in Kolumbien und weltweit helfen, hieß es. Konkret gehe es etwa darum, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in der Diözese Pasto zu stärken. Misereor unterstütze das Vorhaben der dortigen sogenannten Landpastoral und stelle dieses Projekt in den Mittelpunkt der diesjährigen Fastenaktion. Rund um die Projektarbeit und die übergreifenden Themen Landwirtschaft und Ernährung ist ein buntes Programm geplant.

