Mainz

Interesse an Behördenauskünften weiter gestiegen

Das Bedürfnis der Menschen in Rheinland-Pfalz nach konkreten Auskünften von Behörden ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Beim Büro des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gingen 2020 insgesamt rund 200 Beratungsanfragen und Beschwerden ein, wie der Beauftragte Dieter Kugelmann am Dienstag in Mainz mitteilte. Das waren 10 mehr als 2019 und 20 mehr als 2018. Telefonische Bitten um Beratung sind nicht mitgezählt.