Saarbrücken

Intendanten-Wahl beim Saarländischen Rundfunk startet

Beim Saarländischen Rundfunk (SR) wird der Intendantenposten neu vergeben. Am heutigen Montag kommt der Rundfunkrat in Saarbrücken zusammen, drei Kandidaten stellen sich zur Wahl. Für das mächtigste Amt in der ARD-Anstalt im Saarland haben sich SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams, der stellvertretende SR-Programmdirektor Martin Grasmück und ARD-Chefredakteur Rainald Becker beworben.