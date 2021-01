Kaiserslautern

Institut für Verbundwerkstoffe in Gemeinschaft aufgenommen

Das Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (IVW) in Kaiserslautern ist in die international renommierte Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen worden. Das IVW habe im Rahmen eines zweijährigen Prüfverfahrens „auf ganzer Linie überzeugt“, teilte das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium am Montag mit.