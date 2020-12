Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 15:20 Uhr

Lahnstein

Instandsetzung nach Entgleisung von Güterzug endet

Einen Monat nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Koblenz sollte die Instandsetzung der Bahnstrecke an diesem Mittwoch (30.9.) abgeschlossen sein. Der Schaden belaufe sich bislang auf rund acht Millionen Euro, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Die bisher vor allem auf die linke Rheinstrecke umgeleiteten Güterzüge sollten von diesem Mittwochabend an wieder rechtsrheinisch fahren. Die Sanierung des von ausgelaufenem Diesel verunreinigten Bodens in Lahnstein dauert laut der Deutschen Bahn an.