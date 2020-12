Koblenz/Mainz

Installationen aus menschlichen Wirbelsäulen in Blumentöpfen

Zwei Installationen aus menschlichen Wirbelsäulen in Blumentöpfen haben lange auf Schreibtischen in der Landesarchäologie Koblenz gestanden. Erst jetzt sorgten sie für Aufregung. Jeweils vier Wirbelsäulen waren in einem Topf zu einem Gebinde verarbeitet, teils mit Pflanzenblättern geschmückt, wie der SWR am Mittwoch berichtete.