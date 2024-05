Saarbrücken/Ottweiler

Wetter

Innenministerium: Angespannte Lage – Dauerregen im Saarland

Von dpa

i Das Hochwasser der Theel hat Teile der Innenstadt von Lebach überflutet. Foto: Harald Tittel/dpa

Der Dauerregen im Saarland sorgt in zahlreichen Gemeinden für Probleme. An zwei Orten ist die Lage am Abend besonders kritisch.