Mainz/Bad Neuahr-Ahrweiler

Innenminister will Überprüfung des Katastrophenschutzes

Nach der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr will der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) den Katastrophenschutz grundlegend überprüfen lassen. „Das Ganze kommt auf den Prüfstand“, sagte er der Rhein-Zeitung in Koblenz (Montagsausgabe).