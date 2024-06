Mainz

Mainz

Innenminister präsentiert Verfassungsschutzbericht

Von dpa/lrs

i PRODUKTION - Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, gibt bei der Besichtigung der Baustelle des Lagezentrums zur Bewältigung von Großschadenslagen Interviews. Foto: Thomas Frey/dpa

Innenminister Michael Ebling (SPD) legt an diesem Montag (12 Uhr) in Mainz den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2023 in Rheinland-Pfalz vor. Wichtige Themen des Berichts werden die Angriffe von Extremisten und Terroristen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, die Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste sowie rechte Vernetzungsbestrebungen und die Szene der «Reichsbürger» und «Selbstverwalter» sein.