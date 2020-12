Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 14:50 Uhr

Mainz

Innenminister Lewentz gegen Böller-Verbot an Silvester

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat sich gegen ein allgemeines Böller-Verbot an Silvester ausgesprochen. „Ich verstehe durchaus den Ansatz, verstärkt für ein Verbot zu plädieren“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Allerdings sollte man in dieser Zeit der Pandemie und Einschränkungen nicht nur mit Verboten reagieren.“ Lewentz rief die Bürger jedoch zu Zurückhaltung und Vernunft im Umgang mit dem Silvester-Feuerwerk auf. Grundsätzlich lägen solche Verbote jedoch in der Verantwortung der Kommunen.