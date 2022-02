Saarbrücken

Innenausschuss zum Vorfall bei Hanau-Gedenkveranstaltung

Ein Vorfall beim Gedenken an die Anschlagsopfer von Hanau in Saarbrücken dürfte den Innenausschuss des saarländischen Landtages beschäftigen. Bei der Veranstaltung am Samstag waren nach Polizeiangaben sechs Plakate, die die Gesichter der Getöteten zeigten, beschädigt und von Laternenmasten abgerissen worden. Ein Mann zeigte nach Polizeiangaben zudem eine Fahne des Deutschen Kaiserreiches.