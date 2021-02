Mainz

Inklusion: Land stellt Kinder- und Jugendbericht vor

Bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz soll das Denken in Schubladen keinen Platz mehr haben. Der am Dienstag vorgestellte Kinder- und Jugendbericht des Landes tritt für ein weites Verständnis von Inklusion ein, das über die bisher meist übliche Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen hinausgeht.