Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 09:10 Uhr

Frankfurt/Mainz

Initiative: Ohne Tierversuche kein Corona-Impfstoff

Der ersehnte Corona-Impfstoff wäre nach Einschätzung einer Wissenschaftsinitiative ohne Tierversuche nicht möglich. Der Zulassung erster klinischer Tests an Menschen „waren Tierversuche an Mäusen und Ratten vorausgegangen“, berichtete die Initiative „Tierversuche verstehen“. In einer späteren Phase seien Tierversuche mit Rhesusaffen durchgeführt worden.