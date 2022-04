Saarbrücken

Verbraucher

Inflationsrate so hoch wie seit über 40 Jahren nicht mehr

Die Inflationsrate im Saarland ist so hoch wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Im April habe das Verbraucherpreisniveau nicht zuletzt wegen der stark gestiegenen Energiekosten um 7,1 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen, teilte das Landesamt für Zentrale Dienste in Saarbrücken am Donnerstag mit. Im Vergleich zum März stieg der Verbraucherpreisindex um 1,1 Prozent. Die höchsten Preissteigerungen habe es bei der Haushaltsenergie gegeben, die sich binnen Jahresfrist um fast 34 Prozent verteuert hat.