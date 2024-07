Die Inflationsrate stagniert – für einige Lebensmittel müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch tiefer in die Tasche greifen.

Olivenöl wird in eine Glasschale gefüllt während im Hintergrund eine Schale mit grünen Oliven steht. (zu dpa: «Inflationsrate in Rheinland-Pfalz bleibt im Juli unverändert») Foto: Christin Klose/DPA

Olivenöl wird in eine Glasschale gefüllt während im Hintergrund eine Schale mit grünen Oliven steht. (zu dpa: «Inflationsrate in Rheinland-Pfalz bleibt im Juli unverändert») Foto: Christin Klose/DPA

Bad Ems (dpa/lrs). Sinkende Energiepreise haben die Teuerung in Rheinland-Pfalz etwas gedämpft, teurere Lebensmittel treiben sie an. Letztlich liegt die Inflationsrate im Juli unverändert bei 2,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Im Juni 2024 hatte die Teuerungsrate ebenfalls plus 2,6 Prozent betragen.

Die Energiepreise lagen nach Angaben der Statistiker um 0,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Beim Heizöl etwa habe es Preisrückgänge um 3,1 Prozent und beim Strom von 5,3 Prozent gegeben. Die Gaspreise seien binnen Jahresfrist um 0,9 Prozent zurückgegangen.

Die Nahrungsmittelpreise hingegen waren laut Landesamt im Juli 1,4 Prozent höher als im Juli 2023. Insbesondere gestiegen sind die Preise für Speisefette und -öle mit einem Plus von 15,2 Prozent und Butter mit teureren Preisen von 21,7 Prozent. Auch Produkte aus Kakao wurden wesentlich teurer. Die Preise für Fische, Fischwaren und Meeresfrüchte sowie für Gemüse sind hingegen zurückgegangen (minus 1,1 Prozent und minus ein Prozent).