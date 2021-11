Bad Ems

Inflationsrate in Rheinland-Pfalz bei über fünf Prozent

Die Inflation in Rheinland-Pfalz ist im November auf den höchsten Stand seit rund 25 Jahren gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems von Montag lagen die Verbraucherpreise im November um 5,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Inflationsrate lag damit den siebten Monat in Folge über der für die Geldpolitik wichtigen Zwei-Prozent-Marke. Im Oktober hatte die Inflationsrate 4,6 Prozent betragen.