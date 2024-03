Inflation schwächt sich im Saarland weiter ab

ARCHIV - Verschiedene Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen.

ARCHIV - Verschiedene Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Saarbrücken (dpa/lrs) – Dank sinkender Energiepreise hat sich die Inflation im Saarland im Februar weiter abgeschwächt. Die Teuerungsrate lag gegenüber dem Vorjahresmonat bei 2,8 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Saarbrücken mit. Im Januar hatte der Wert 2,9 Prozent, im Dezember 2023 noch 4,1 Prozent betragen.

Die Entwicklung der Energiepreise habe sich erneut dämpfend auf die Teuerung ausgewirkt, teilten die Statistiker mit. Für Haushaltsenergie mussten Verbraucher demnach 3,1 Prozent weniger bezahlen als im Februar 2023: Die Preise für Elektrizität fielen um 7,3 Prozent, für Gas um 6 Prozent und für Brennholz und Holzpellets um 24,8 Prozent. Fernwärme wurde dagegen um 19,2 Prozent teurer.

Teurer für die Saarländerinnen und Saarländer ist der Besuch in Restaurants und Gaststätten geworden: Hier mussten 8,7 Prozent mehr bezahlt werden als noch ein Jahr zuvor. Die Preise für Lebensmittel erhöhten sich ferner um 1,4 Prozent. Zu den Preistreibern gehörte Obst (plus 11,7 Prozent) und Zucker, Marmelade, Honig und Süßwaren (plus 11,4 Prozent).