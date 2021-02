Worms

Infektionszahlen: Keine Verlängerung der Corona-Verordnung

Wegen gesunkener Corona-Fallzahlen wird die Stadt Worms die an diesem Sonntag (14.2.) auslaufende Allgemeinverfügung nicht verlängern. „Ab Montagabend gilt keine nächtliche Ausgangssperre mehr in Worms“, teilte Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) am Freitag mit. Auch die Maskenpflicht in der Fußgängerzone falle weg. „Ich bin sehr froh, dass wir den Bürgern nun wenigstens wieder ein paar mehr Freiheiten ermöglichen können“, sagte Kessel.