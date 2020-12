Rheinland-Pfalz

Die Infektionsdynamik der Corona-Pandemie ist in Rheinland-Pfalz aktuell etwas höher als im Bundesdurchschnitt. Nach Erhebungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ergibt sich eine Reproduktionszahl von 1,32 für Rheinland-Pfalz, verglichen mit 0,91 im Bund, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte. Ein R-Wert von 1 bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt.