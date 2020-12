Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 10:30 Uhr

Bad Ems

Industrieproduktion in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen

Die Industrieunternehmen in Rheinland-Pfalz haben ihre Produktion im Juni wieder etwas steigern, die Einbußen aufgrund der Corona-Krise aber noch nicht wieder wettmachen können. Nach vorläufigen Daten stieg der preis- und saisonbereinigte Produktionsindex im Vergleich zum Vormonat um 2,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. Der Wert blieb aber um 14,8 Prozent unter dem Ergebnis vom Juni 2019.