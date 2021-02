Bad Ems

Industrie-Produktion bricht wegen Corona-Pandemie ein

Die Corona-Krise hat tiefe Spuren in der Produktionsbilanz der rheinland-pfälzischen Industrie für das vergangene Jahr hinterlassen. Die Produktion der Branche brach insgesamt um elf Prozent ein, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Die Industrie sei von der Pandemie „massiv“ in Mitleidenschaft gezogen worden, bilanzierte die Behörde.