Bad Ems

Industrieaufträge ziehen im Juni leicht an

In der Corona-Rezession hat sich die Industrie in Rheinland-Pfalz im Juni zumindest etwas erholt. Die Auftragseingänge kletterten im Vergleich zum Vormonat um 5,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Vor allem aus dem Ausland gingen deutlich mehr Bestellungen ein (plus 9,3 Prozent), während die Nachfrage aus dem Inland nur leicht zulegte (0,5).