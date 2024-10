Bad Ems

Industrie in Rheinland-Pfalz mit deutlichem Umsatzrückgang

Von dpa/lrs

i Ein Arbeiter fährt neben Gebäuden auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in einem Aufzug. (zu dpa: «Industrie in Rheinland-Pfalz mit deutlichem Umsatzrückgang») Foto: Uwe Anspach/DPA

Hohe Energiekosten, stotternde Konjunktur – all das macht sich in den Büchern der Industrie bemerkbar. In Rheinland-Pfalz ist das Umsatzminus der Branche noch größer als bundesweit.