Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 13:00 Uhr

Bad Ems

Industrie: Auftragseingänge unter Vorkrisenniveau

Die Erholung der rheinland-pfälzischen Industrie von den Folgen der Corona-Pandemie hat sich im August fortgesetzt. Dennoch lagen die preis-, kalender- und saisonbereinigten Auftragseingänge in vielen Bereichen noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit.