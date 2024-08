In Schlangenlinien unterwegs – Flucht vor der Polizei

Anzeige

Haßloch (dpa/lrs) – Ein auffällig fahrender Autofahrer ist mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit über die A61, die A65 und die L529 vor der Polizei geflohen – und schließlich gestoppt worden. Bei der Kontrolle des 33-Jährigen in Haßloch stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wie die Polizei mitteilte. Zudem bestehe der Verdacht, dass er unter Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Am frühen Donnerstagabend war die Polizeiinspektion Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) über einen «verdächtig fahrenden Pkw» informiert worden, wie es hieß. Der Zeuge gab an, dass auf der L532 in Richtung Limburgerhof ein schwarzer Kleinwagen in starken Schlangenlinien unterwegs sei und der Fahrer sehr rücksichtslos fahre.

Auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer sahen Polizisten den Pkw dann. Doch auf das Anhaltezeichen reagierte der Fahrer nicht, wie es in der Mitteilung hieß. Zudem habe er durch teils stark gefährdende und rücksichtslose Fahrmanöver versucht, sich der Kontrolle zu entziehen.