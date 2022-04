Saarbrücken

Corona-Regeln

In saarländischen Gefängnissen gilt weiter Maskenpflicht

In den Justizvollzugsanstalten des Saarlandes müssen Gefangene weiterhin eine Maske tragen. Die Maskenpflicht gelte, wenn sich zwei oder mehr Menschen in einem Raum befänden, wie das Justizministerium in Saarbrücken mitteilte. Angesichts der derzeitigen Corona-Infektionslage sei eine Abschaffung der Maskenpflicht kurzfristig nicht vorgesehen.