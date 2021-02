Offenbach

In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es kalt

Knackig kalt und immer mehr Sonne: Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sollen in den kommenden Tagen auch tagsüber nicht mehr über null Grad steigen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge bleibt es dazu heiter. Starke Schneefälle erwartet der DWD zunächst nicht mehr.