Statistisches Landesamt

Bad Ems

In Rheinland-Pfalz leben so viele Menschen wie noch nie

Rekord in Rheinland-Pfalz: Dort leben rund 4,17 Millionen Menschen und damit so viele wie noch nie in der über 75-jährigen Landesgeschichte. Die Einwohnerzahl sei zum zwölften Mal in Folge gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag seine vorläufige Schätzung mit, die sich auf Ende vergangenen Jahres bezieht. Allerdings beträgt das Plus im Vergleich zum 31. Dezember 2022 nur 0,3 Prozent.