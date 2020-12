Offenbach

In Eifel und Hunsrück deutet sich weiße Weihnacht an

In den Hochlagen von Hunsrück und Eifel deutet sich eine weiße Weihnacht an. Denn pünktlich zu Heiligabend strömt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aus dem Norden kühle Polarluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Diese reiche „nach derzeitigen Erkenntnissen im Mittelgebirge für einen Wintereinbruch“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.