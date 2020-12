Archivierter Artikel vom 15.08.2020, 09:40 Uhr

Rémering/Heusweiler

In Corona-Zeiten werden mehr Eichhörnchen in Not gefunden

Sie nennt sich selbst „Eichhörnchen-Mama“: Fast 1000 kleine Hörnchen hat Monika Pfister in ihrer Pflegestelle im saarländischen Heusweiler in den vergangenen zehn Jahren bereits aufgezogen. In diesem Jahr hat sie so viel zu tun wie nie zuvor. Nicht, weil mehr Eichhörnchen in Not sind. Sondern wegen Corona: „Die Leute waren mehr in der Natur unterwegs und haben mehr Tiere gefunden und vorbei gebracht“, sagt die 47-Jährige.