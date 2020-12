Bad Ems

Weniger Tote und weniger Verletzte in der Corona-Pandemie: Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten oder getöteten Menschen in Rheinland-Pfalz ist in der ersten Hälfte dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte, gab es insgesamt 15 Prozent weniger Unfälle als noch in den ersten sechs Monaten von 2019.