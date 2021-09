Mainz

Impfzentren schließen: Landesregierung zieht Bilanz

Nach rund neun Monaten schließen in Rheinland-Pfalz die letzten Corona-Impfzentren. Gesundheitsminister Clemens Hoch und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (beide SPD) wollen an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) eine Bilanz ziehen und einen aktuellen Überblick über das Infektionsgeschehen in dem Bundesland geben.