Mainz

Impfzentren öffnen für alle: Ende September ist Schluss

Die 32 rheinland-pfälzischen Impfzentren öffnen von diesem Mittwoch an für alle. Zunächst werde es ein Ampelsystem mit freien Terminen geben, bei dem die Menschen auch in einem Impfzentrum einen Termin bekommen könnten, das nicht in ihrem Wohnort liege, kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz an. Von 1. August an seien Impfungen ohne Termin in den Zentren möglich, es reiche dann der Personalausweis.