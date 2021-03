Saarbrücken

Impfzentren im Saarland auch am Ostersonntag geöffnet

Die vier Impfzentren im Saarland bleiben nach einem Beschluss der Landesregierung auch am Ostersonntag geöffnet. Aufgrund eines Sonderkontingents an zusätzlichen Impfdosen könnten für den Feiertag mehr als 2000 Termine vergeben werden, teilte das Ministerium am Dienstag in Saarbrücken mit. „Auch über die Feiertage müssen wir das Tempo im Hinblick auf den Impffortschritt im Saarland weiter hochhalten“, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU).