Impfungen mit Novavax-Mittel ab Samstag im Saarland möglich

Im Saarland werden von diesem Samstag an Corona-Impfungen mit dem Mittel der US-Firma Novavax angeboten. Dafür können seit Donnerstag Impftermine über das Portal www.impfen-saarland.de gebucht werden, wie das saarländische Gesundheitsministerium mitteilte. „Mit Novavax möchten wir nun zusätzlich auch Menschen erreichen, die sich wegen ihrer Zweifel am mRNA-Impfstoff bisher nicht impfen ließen. Wer noch keine Impfung hat, sollte sich bitte unbedingt impfen lassen. Schon die erste Impfung schützt vor einem schweren Verlauf“, appellierte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU).

Zunächst werde der Impfstoff in den Impfzentren in Saarbrücken, Neunkirchen, Wadern und Saarlouis angeboten. Die Hälfte der Impfdosen soll an die niedergelassene Ärzteschaft sowie die Krankenhäuser und Betriebsärzte abgegeben werden, hieß es.

Der Impfstoff von Novavax wurde von der Ständigen Impfkommission (STIKO) für Menschen über 18 Jahren empfohlen. Im Abstand von rund drei Wochen sollen zwei Dosen zur Grundimmunisierung gegen das Virus verimpft werden, hieß es. Aktuell sind den Angaben zufolge im Saarland 81,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig geimpft.

