Mainz

Impfungen beim Personal von Schulen und Kitas kommen voran

Knapp sechs Monate nach Beginn der Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz kommen die Impfungen von Lehrkräften und Kita-Personal zügig voran. Nach Angaben des Bildungsministeriums vom Freitag sind 27.611 Beschäftigte an Grund- und Förderschulen vollständig geimpft. Grundlage sind Daten der Impfzentren vom Vortag. An den Grundschulen sind allein rund 13.000 Lehrkräfte beschäftigt, an Förderschulen sind es rund 6000.