Saarbrücken

Impfstoffdosen im Saarland an Pflegeheim ausgeliefert

Zum bundesweiten Start der Corona-Schutzimpfungen am Sonntag sind auch im Saarland die ersten Dosen an eine Pflegeeinrichtung ausgeliefert worden. In einem Altenheim in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) brachten Mitarbeiter eines mobilen Impfteams das Vakzin in einem Spezialbehälter zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. Der Impfstoff sollte zudem zu drei weiteren Heimen gebracht werden.