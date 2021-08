Saarbrücken

Impfstoff im Saarland nur in Einzelfällen vernichtet

Impfstoff gegen das Coronavirus ist im Saarland bislang nur in wenigen Einzelfällen vernichtet worden. „Wenn es mal zu Verschmutzungen gekommen ist oder was kaputt gegangen ist“, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken zur Erklärung. Allerdings liegen derzeit 6000 Dosen Astrazeneca „zentral weggelegt“ auf Lager, deren Verfallsdatum Ende Juli abgelaufen ist. Dieser Impfstoff solle aber zunächst nicht vernichtet, sondern noch aufbewahrt werden.