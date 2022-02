Mainz

Impfstart der Apotheker in Rheinland-Pfalz: „Guter Anfang“

Ein erster Teil der Apotheken in Rheinland-Pfalz hat am Dienstag mit Corona-Impfungen angefangen. Bereit für den Piks gegen das Virus sind nach Angaben der Landesapothekerkammer zunächst knapp 70 der insgesamt über 900 Apothekenbetriebe zwischen Westerwald und Südpfalz. Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) sprach beim Besuch einer Apotheke in der Mainzer Oberstadt von einem „guten Anfang“. Es würden in den kommenden Wochen und Monaten mit Sicherheit weitere Apotheken hinzukommen. Diese seien eine Ergänzung zum bereits bestehenden Impfangebot von Ärzten oder in den Impfzentren.