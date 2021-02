Wiesbaden/Saarbrücken

Impfreihenfolge: 68 Prozent der Saarländer unter 60

Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung im Saarland fallen nicht in die altersbedingte Priorisierung bei den Corona-Impfungen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, waren zuletzt rund 670 306 Menschen jünger als 60 Jahre und damit der Impfverordnung zufolge nicht für eine altersbedingt bevorzugte Schutzimpfung vorgesehen. Das sind 67,9 Prozent der Bevölkerung des Saarlands.