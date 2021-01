Mainz

Impflieferung eingetroffen: Ministerium weist Vorwurf zurück

In Rheinland-Pfalz ist am Montag die reduzierte Liefermenge von 29 250 Dosen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer wie angekündigt eingetroffen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. In der Diskussion um die Verschiebung von bereits vereinbarten Terminen für die Erstimpfung in den Impfzentren des Landes wies das Ministerium den Vorwurf der CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner vom Wochenende zurück, die Landesregierung habe sich bei der Berechnung der Impfstoffmengen „verzockt“.