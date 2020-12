Wie ein Sprecher der Behörde sagte, handelt es sich Ermittlungen zufolge bei den Tätern um Impfgegner. So enthielten die Anschreiben mit der Betreffzeile „Terminbestätigung für Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2“ einen QR-Code. Werde dieser mit dem Smartphone gescannt, werde der Briefempfänger auf eine impfkritische Internetseite geleitet.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass solche gefälschten Briefe mit einem angeblichen Impftermin auch in anderen Landkreisen im Umlauf seien. Die Polizei bittet Empfänger, sich zu melden. In Rheinland-Pfalz beginnen am Sonntag die ersten Corona-Impfungen in ausgewählten Senioreneinrichtungen.