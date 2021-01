Kamp-Bornhofen/Mainz

Impfgegner demonstrieren im Vorgarten von Innenminister

Corona-Impfgegner haben sich im privaten Vorgarten des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) zu einer Mahnwache versammelt. Ihn und seine Familie habe der Protest am vergangenen Samstagabend bei seinem Haus in Kamp-Bornhofen am Rhein erschreckt und empört, teilte Lewentz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuerst habe er am Rande einer Podiumsdiskussion der „Rhein-Zeitung“ darüber gesprochen – sie berichtete am Freitag darüber.