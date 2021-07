Impfen ohne einen Termin und an vielen dezentralen Orten: So soll die Impfkampagne in Rheinland-Pfalz künftig aussehen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht von einem „Wendepunkt“ in der Impfkampagne: „Endlich haben wir genügend Impfstoff“, sagte Dreyer.