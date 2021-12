Bad Kreuznach/Mainz

Impfbusse auch zwischen den Jahren unterwegs

Die Impfbusse des Landes Rheinland-Pfalz werden auch zwischen Weihnachten und Neujahr unterwegs sein. Bislang sei kein Einsatz an den Feiertagen geplant, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag mit. Das Impfzentrum in Lahnstein etwa impfe aber auch am Heiligabend.