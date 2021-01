Mainz

Impfbereitschaft steigt: Jeder Zehnte hat weniger Einkommen

Eine steigende Impfbereitschaft gegen das Coronavirus und Nachholbedarf bei der Einhaltung der eigentlich akzeptierten Abstands- und Hygiene-Regeln: Das sind zwei Zwischenergebnisse aus einer großangelegten Pandemie-Studie der Mainzer Universität, die deren Leiter Professor Philipp Wild am Freitag in Mainz vorgestellt hat. Die Impfbereitschaft hat danach in den vergangenen vier Monaten deutlich zugenommen – auf etwa 85 Prozent. Beim Abstand gaben 47,5 Prozent an, diesen fast immer einzuhalten – beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 90,7 Prozent.