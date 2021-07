Mainz

Impfaktion mit Trikotverlosung am Mainzer Stadion gestartet

Eine Impfaktion mit Trikotverlosung ist am Freitag am Stadion des Fußballbundesligisten Mainz 05 gestartet. Für die noch bis Samstag laufende Aktion können sich Interessierte auf der Webseite des Mainzer Fußballclubs anmelden. Auch Kinder ab zwölf Jahren können geimpft werden. Es werden an der Mewa Arena Impfstoffe von Biontech und seines US-Partners Pfizer sowie des Herstellers Johnson & Johnson angeboten.