Immer wieder vereinzelte Verstöße gegen Corona-Bestimmungen

Mainz/Trier/Koblenz (dpa/lrs) – In den Städten in Rheinland-Pfalz kommt es immer wieder zu vereinzelten Verstößen gegen die Bestimmungen in der Corona-Krise. Insgesamt aber überwiege das Verständnis in der Bevölkerung und bei Gewerbetreibenden, sagte am Freitag ein Sprecher der Stadt Mainz.