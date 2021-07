Bad Ems

Immer weniger Lehrkräfte mit dem Fach Informatik

Nur 17 der rund 1200 Lehramtsabsolventen im Jahr 2020 in Rheinland-Pfalz haben das Fach Informatik belegt. Von ihnen schlossen wiederum lediglich zehn ihr Zweites Staatsexamen in einem Lehramt an einer allgemeinbildenden Schule ab, wie das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz in Bad Ems am Montag mitteilte.