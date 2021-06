Bad Ems

Immer mehr Menschen erhalten Grundsicherung vom Staat

Die Zahl der Menschen, die im Alter und bei Erwerbsminderung vom Staat eine Grundsicherung erhalten, ist in Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Im vergangenen Jahr seien rund 48.700 Menschen betroffen gewesen, 3,1 Prozent mehr als 2019, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl damit um 36,4 Prozent gestiegen. Rund die Hälfte der derzeit betroffenen Menschen gilt als dauerhaft voll erwerbsgemindert. Männer sind hierbei mit einem Anteil von 55,4 Prozent etwas häufiger vertreten als Frauen.